الطاقة الاوكرانية: انقطاع الكهرباء عن عشرات الأبنية والمنشآت في كييف بعد الهجوم الروسي

اعلنت السلطات الأوكرانية أن التيار الكهربائي انقطع عن عشرات الأبنية السكنية وأكثر من مئة منشأة في كييف بعد هجوم روسي واسع بالمسيّرات.

وكشفت وزارة الطاقة في بيان انه "صبيحة 25 تشرين الثاني تسبب هجوم واسع شن بمسيّرات بانقطاع خط للتوتر العالي". وأضافت "نتيجة لذلك انقطع التيار عن 77 مبنى سكنيا و120 منشأة في وسط العاصمة".