المرصد الأورومتوسطي: عدد ضحايا غزة تجاوز 20 ألفا بينهم أكثر من 8 آلاف طفل

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، تجاوز 20 ألف قتيل، وذلك وفقًا لبيانات فريقه الميداني في قطاع غزة.
واكد مدير المركز رامي عبده إن الفريق “أنهى إحصائية محدثة لعدد الضحايا بما فيهم من استطعنا حصرهم ممن هم تحت الأنقاض على اعتبار انعدام فرص وجود أحياء".
وأضاف أن "عدد الضحايا بلغ 20031، بينهم 8176 طفلًا، والعدد قابل للارتفاع مع انتشال المزيد من الضحايا”، معتبرا ان "مثل هذا العدد مع الجرحى معدل 2.6% من السكان في قطاع غزة".
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