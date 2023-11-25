"جيروساليم بوست": الخارجية الإسرائيلية أعدت برنامجا خاصا لإعادة تأهيل الاسرى الإسرائيليين

أفادت صحيفة "جيروساليم بوست" بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت برنامجا خاصا لإعادة تأهيل الاسرى الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس".

وذكرت الصحيفة نقلا عن بيان الخارجية الإسرائيلية، ان "سيقوم فريق من الأطباء وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين بإجراء اختبارات لتقييم الحالة الجسدية والعقلية للرهائن المفرج عنهم".

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" يتم خلالها تبادل الأسرى، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة.

وسلمت "حماس" السلطات الإسرائيلية 13 اسيرا من النساء والأطفال، و11 مواطنا تايلانديا وفلبينيا.

وأفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن تطلق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.