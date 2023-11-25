سلطات إسرائيل اعلنت أن التبادل مع حماس اليوم سيشمل 14 اسرائيليا و42 فلسطينيا

أفاد مسؤولون إسرائيليون، عن ان "اسرائيل ستفرج اليوم عن 42 معتقلا فلسطينيا، بينما ستطلق حركة حماس سراح 14 اسيرا تحتجزهم".

وكان اليوم الأول من الهدنة المقررة لأربعة أيام والتي تمّ التوصل إليها بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، شهد إفراج حماس عن 13 اسيرا من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلا من النساء والأطفال. وتم لافراج أيضا عن عشرة تايلانديين وفيليبيني واحد من بين الاسرى المحتجزين في غزة.