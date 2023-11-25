وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطلق تجربة إعادة تأهيل غابة محترقة في عكار

تقدمت وزارة البيئة بخطوة هامة نحو الحفاظ على البيئة واستعادة الأراضي المحروقة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مشروع الحد من تدهور الاراضي الممول من مرفق البيئة العالمي. تمثلت هذه الجهود في أول تجربة لترميم موقع غابة متأثرة بالحرائق من خلال تقنيات تثبيت التربة.

تضمنت هذه المبادرة تدريبًا فنيًا شاملاً، نظريًا وتطبيقيًا، حيث خضع حراس الأحراج ومتطوعون من الجمعيات البيئية، وممثلون عن البلديات، وخبراء بيئيون، وتلامذة جامعيون لتدريب عملي وميداني. وهدف العمل إلى الحد من تدهور الأراضي المحروقة، وبخاصة الغابات، من خلال تثبيت التربة بهدف التصدي للانجراف وحمايتها.

وتعكس هذه المبادرة التزامًا قويًا بخطة وزارة البيئة لحماية الغابات من الحرائق والعمل المشترك والتعاوني لتحقيق الادارة المستدامة للموارد الطبيعية.