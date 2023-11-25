شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يفحص صورًا من قمر صناعي للتجسس.. ماذا وجد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تفقد اليوم السبت صورا التقطها قمر تجسس صناعي جديد لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسن وقواعد عسكرية في هاواي.

وكان قد تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون صورا "لمناطق مستهدفة رئيسية" التقطها القمر الصناعي الجديد للتجسس الخاص بالبلاد، بما في ذلك العاصمة الكورية الجنوبية سول ومدن توجد بها قواعد عسكرية أمريكية.

الأقمار الاصطناعية لكوريا الشمالية

وأطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا يوم الثلاثاء، لكن مسؤولين دفاعيين ومحللين بكوريا الجنوبية يقولون إنه لم يتم التحقق من قدراته بشكل مستقل.

وأشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بنجاح بلاده في إطلاق قمر اصطناعي عسكري للتجسس، باعتباره حارسًا فضائيًا لمراقبة الأنشطة العسكرية للأعداء، وممارسة "كاملة" لحق الدفاع عن النفس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة.

القمر الاصطناعي ماليجيونج - 1

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أدلى بهذا التصريح خلال زيارته إلى الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) يوم الخميس، وأنه شجع المهندسين والعلماء الذين أسهموا في إطلاق القمر الاصطناعي (ماليجيونج - 1) يوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية في منشور لها باللغة الإنجليزية: "أعرب كيم عن تقديره الكبير لأن الحدث المذهل المتمثل في إرسال قمر اصطناعي للاستطلاع هو انتصار ثمين".