المتحدث باسم حركة فتح: كل المعطيات تشير إلى استمرار مخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى سيناء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن كل المعطيات تشير إلى استمرار مخطط إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

وأوضح في تصريحات لـ “الحدث”، أن الموقف المصري والأردني كان موقفا قويا من عمليات التهجير التي تقوم بها إسرائيل.

وبين أن إسرائيل تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وذكر أن إسرائيل من خلال خطاباتها عازمة على مواصلة الحرب وارتكاب المجازر في قطاع غزة بعد انتهاء وقت الهدنة.