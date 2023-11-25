الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا مقابل 14 محتجزا لدى الفصائل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت السجون الإسرائيلية أنها ستفرج عن 42 أسيرا فلسطينيا، اليوم، ضمن الصفقة الخاصة بالهدنة، وقال إعلام إسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.