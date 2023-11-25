الاحتفالات تعم المدن الفلسطينية ابتهاجًا بتحرير الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - خرجت جموع الشعب الفسلطيني للترحيب بالأسرى المفرج عنهم في إطار صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

ورغم وضع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، قيود على الأسرى وعائلاتهم وألزمتهم بعد إظهار أي معالم للفرح علانية، إلا أن طبيعتهم رفضت الانصياع لتلك القيود.

وعمت الفرحة العديد من المدن الفلسطينية ترحيبا بالعائدين، ورصدت كاميرا الغد الاستقبال الحافل للأسيرات والأطفال المحريين.

واستقبلت الحشود بمدن الضفة الغربية الأسرى، ففي نابلس خرجت المسيرات لاستقبال المحررين، رافعين أعلام فلسطين موجهين الشكر إلى غزة لصموها وجهودها في الإفراج عن الأسرىن حيث رفع الكثيرين أعلام حركة حماس، ورفع آخرين لافتات كتب عليها

شكرا غزة.

وفي بيت لحم، احتفل جموع الفلسطينيين بوصول الأسيرات، ومن بينهن المحررة فاطمة شاهين التي وصلت إلى منزلها عبر سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أقلتها من سجن عوفر.

