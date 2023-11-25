حماس: الاحتلال خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن هناك العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الجانب الإسرائيلي، فإن الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات.



وتابع مستشار رئيس المكتب الإعلامي، خلال حديثه لقناة الجزيرة، أنه "إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته، الاحتلال خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة ما أدى إلى استشهاد اثنين".

ولفت إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى، و"ما زلنا نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة".

وأوضح أن كلام الاحتلال عن إعادة احتلال غزة خداع وحماس موجودة ومتأصلة في الشعب الفلسطيني.



وأكد أن حركة حماس "منفتحة على دور الوسطاء ومستعدة للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة، قدمنا أمورا لم تكن مشمولة في الصفقة مثل إطلاق سراح التايلنديين".