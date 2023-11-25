جيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الغربي.

وفيما سبق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله والقوات الإسرائيلية تبادلوا إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد منتصف ليل الجمعة السبت، مما يمثل تزايد في العنف رغم وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، أسقطت صاروخا أُطلق على مسيرة إسرائيلية من جنوب لبنان، ولم تضرر الطائرة المسيرة، وضربت القوات الإسرائيلية أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على ذلك.

وعلاوة على ذلك، اخترقت طائرة المجال الجوي شمالي إسرائيل أمس الجمعة، ولم يتضح على الفور من أين أتت. وبحسب الجيش، أدى الخرق إلى إطلاق إنذار من إطلاق صواريخ.

وكان الهدوء الحذر ساد في البداية على الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد انطلاق وقف إطلاق النار في غزة أمس الجمعة.

غير أن حزب الله قال إنه رصد مقاتلة إسرائيلية في المجال الجوي اللبناني.