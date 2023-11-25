الجيش: توقيف أشخاص في طرابلس لإقدامهم على إطلاق النار

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 24 / 11 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوّة من الجيش عددا من الأشخاص مع أسلحتهم لإقدامهم على إطلاق النار أثناء تشييع المواطنَين (أ.ع.) و(خ.م.) اللذَين سقطا على أثر غارة للعدو الإسرائيلي في الجنوب. كما دهمت الدورية منزل أحد الموقوفين، المواطن (خ.م.) المطلوب بجرم الإتجار بالأسلحة وضبطت أسلحة وذخائر ورمانات يدوية.
وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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