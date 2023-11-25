افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن ان "في هذا الوقت يسجل تحليق مكثف لطائرات الـ"ام كا" التجسسية فوق مزارع شبعا والعرقوب ومنطقة حاصبيا، وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح. ويتزامن ذلك مع دوي صافرات الانذار فوق مستعمرات الجليل الأعلى".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تحليق مكثف للطائرات التجسسية فوق مزارع شبعا والعرقوب وحاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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