السعد من نقابة المحررين: لا لاستعمال القضاء لتصفية الحسابات مع الصحافيين

قدّم النائب راجي السعد التعازي باستشهاد المصورين عصام عبدالله وربيع المعماري والصحافية فرح عمر اثر تغطيتهم أحداث الجنوب في نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية حيث كان في استقباله النقيب جوزف القصيفي.

وتمنى السعد في كلمة له الشفاء العاجل لكل ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية التي طاولت الجسم الإعلامي، مؤكدا أن التعرض للإعلاميين يخالف كل القوانين الدولية التي تفرض حمايتهم خلال القيام برسالتهم.

وشدد السعد على ضرورة التعاون بين النواب والمسؤولين عن المؤسسات الاعلامية ونقابة المحررين لتأمين الحماية اللازمة للإعلاميين والمراسلين والمصورين، واعدا بالسعي لمتابعة مشروع القانون الموجود لدى لجنة الادارة والعدل النيابية.

كما ندد بـ"حملات التحريض والتخوين وهدر الدماء ضد اعلاميات وصحافيين لأن رأيهم يخالف آراء محور الممانعة".

وأشار السعد الى أن لبنان بلد الحريات وبمقدمها حرية التعبير التي تعتبر أسمى ما نملك في هذا البلد، رافضا استعمال القضاء لتصفية الحسابات مع الصحافيين أمام المحكمة العسكرية.