فريق التوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية وزع منشورات على الاهالي العائدين الى الجنوب

يعمل فريق التوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية في الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والاجتماعية بالتنسيق مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني، على توزيع المنشورات للأهالي العائدين الى الجنوب لحثهم على اتباع الارشادات الوقائية والتوعوية من جراء الذخائر غير المنفجرة، وخطر القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا التي استخدمتها اسرائيل في القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة".

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