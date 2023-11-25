وزارة الصحة بغزة: مشافي جنوب القطاع تفتقر إلى السعة والإمكانيات اللازمة لاستيعاب الجرحى والنازحين

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن "مشافي جنوب القطاع تفتقر إلى السعة والإمكانيات اللازمة لاستيعاب الجرحى والنازحين من شمال غزة". وشدد على "افتقار مشافي جنوب القطاع للمقومات الصحية التي تمكنها من استيعاب الجرحى والمصابين، كما لا يوجد أي سعة لاستيعاب من يتم نقلهم إليها".

وطالب المتحدث "جميع الهيئات الدولية المعنية بالعمل لإيجاد آليات أفضل لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع، مشددا على أنه لا يوجد أي تحسن في الواقع الصحي المؤلم في القطاع حتى الآن". وناشد المؤسسات الدولية بـ"الوقوف مع القطاع الصحي في غزة ودعمه لتعزيز المنظومة الصحية".

وأعلن مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في وقت سابق اليوم دخول 4 صهاريج وقود، و4 شاحنات محملة بالغاز المنزلي إلى جنوب غزة عبر رفح في اليوم الثاني للهدنة.

فيما جدد الجيش الإسرائيلي تحذيره لسكان غزة من التوجه إلى شمال القطاع باعتباره "منطقة حرب خطيرة"، داعيا الجميع للتوجه إلى الجنوب حيث تتوفر المساعدات الإنسانية.