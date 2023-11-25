تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين، بـ"إرتياح وسرور قرار الاتحاد الأوروبي ممثلا بمفوض ادارة الأزمات يانيس لينرتشيتش تحويل مبلغ إضافي قدره ١٥ مليون يورو لمساعدة الاشخاص الأكثر حاجة من اللبنانيين والنازحين السوريين، على أثر لقائه الوزير عبدالله بوحبيب أمس".
وشكرت الوزارة في بيان، للمفوضية الأوروبية "استمرار التزامها رفع المعاناة عن الشرائح الاجتماعية الاكثر فقرا"، وأملت "استمرار الحوار والتعاون للوصول الى حلول مستدامة هدفها العودة الآمنة والسريعة للنازحين السوريين الى ديارهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تبلغت قرار الاتحاد الأوروبي بتحويل مبلغ قدره 15 مليون يورو لمساعدة الأشخاص الأكثر حاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.