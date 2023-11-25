شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعدم 40 ألف طائر بعد رصد حالة إنفلونزا طيور شديدة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم السبت، أن اليابان رصدت أول حالة إصابة هذا الموسم بفيروس إنفلونزا الطيور إتش5 شديد العدوى في مزرعة دواجن بجنوب البلاد.

ونقل التقرير عن مسؤولين بوزارة الزراعة القول، إن الحكومة المحلية في مقاطعة ساجا ستعدم نحو 40 ألف طائر في المزرعة.

منع انتشار الفيروس

قالت الهيئة إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، سيجتمع بالوزراء المعنيين في الحكومة لمناقشة التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وأشار التقرير إلى أن اكتشاف الفيروس جاء نتيجة فحوص جينية أجريت بعد العثور على بعض طيور الدواجن نافقة في المزرعة أمس الجمعة.

يذكر أن العالم شهد في السنوات الماضية انتشار فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى، ما أدى إلى إعدام مئات الملايين من الطيور، وفي اليابان تم إعدام عدد قياسي من الطيور الداجنة بلغ 17.7 مليون طائر في الموسم الماضي، ما دفع السلطات إلى البقاء في حالة تأهب قصوى.