كاتب سياسي: إسرائيل ستدفع أكثر باتجاه تعميق وتوسيع العملية العسكرية بعد انتهاء الهدنة المؤقتة في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Israeli army tanks and vehicles deploy along the border with the Gaza Strip in southern Israel on October 13, 2023. Thousands of people, both Israeli and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants entered Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in the Gaza Strip enclave on October 8. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

أكد الكاتب والمحلل السياسي “خليل شاهين”، أن إسرائيل ستدفع أكثر باتجاه تعميق وتوسيع عملياتها العسكرية بعد انتهاء مدة الهدنة في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وشركاؤه لديهم مصلحة في تطويل أمد الحرب في قطاع غزة.

وأوضح أن تصريحات المسؤولين الإسرائيلين تأخذ منحنى خطير في التصعيد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة.

وأشار إلى أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة لا تكفي لمعالجة آثار القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف كافة الأحياء والمنشآت المدنية.