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الرئيس السويسري يصل إلى كييف

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس السويسري آلان بيرسيه في منشور على منصة إكس إنه وصل إلى كييف اليوم السبت, للقاء نظيره الأوكراني وحضور قمة دولية حول الأمن الغذائي.
وتستضيف أوكرانيا قمة دولية لدعم جهودها لتصدير الحبوب .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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