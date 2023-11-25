البرلمان العربي يدين تصريحات السياسي الهولندي بتهجير الفلسطينيين للأردن

ياسر رشاد - القاهرة - أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي المتطرف جيرت فيلدرز، والتي يحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن، مؤكدا أنها تتضمن إنكارا مرفوضا جملة وتفصيلا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حريته وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

واعتبر العسومي، أن هذه التصريحات تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية، وهو أمر مدان ومرفوض، مؤكداً تضامنه المطلق مع المملكة الأردنية، ورفضه أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد أن مثل هذه التصريحات التي تصدر عن شخصيات برلمانية وسياسية مسؤولة، في مجتمعها ودولها، من شأنها التحريض على تصفية القضية الفلسطينية بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتغذية ثقافة الكراهية والعنصرية التي تتناقض والقيم الأخلاقية والإنسانية التي يجب أن تسود العالم أجمع.

ودعا رئيس البرلمان العربي، البرلمان الهولندي والحكومة الهولندية إلى إدانة ورفض هذه التصريحات التي تخالف القانون الدولي وتتناقض مع علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الدول.