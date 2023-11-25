استعدادات في سجن عوفر لإطلاق سراح 42 معتقلًا فلسطينيًا ضمن صفقة تبادل الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت هيئة سجون الأسرى الإسرائيلية، أنه تجري الآن استعدادات في سجن عوفر الإسرائيلي، تمهيدًا لإطلاق سراح 42 معتقلًا فلسطينيًّا ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل.

وفيما سبق أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مصلحة السجون تلقت قائمة بأسماء 42 معتقلًا فلسطينيًا سيفرج عنهم اليوم بموجب صفقة التبادل.

وتسلم الاحتلال الإسرائيلي القائمة الثانية للأسماء المقرر الإفراج عنها اليوم السبت.

وبدأت أمس عملية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر ضمن صفقة تبادل الأسرى، حيث أطلقت قوات الاحتلال الغاز على ذوي الأسرى الفلسطينيين في محيط السجن.

وبدأت في السابعة صباح أمس الجمعة، سريان الهدنة المتفق عليها بين كلِ من إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية قطرية، لتبادل الأسرى.

وقبيل الهدنة بساعات شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحسبما أعلنت الجزيرة، فإن زوارق حربية إسرائيلية قصفت ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف صاروخية.

كما دوت صافرات الإنذار في نير عوز بغلاف غزة،بسبب صواريخ المقاومة قبيل دقائق من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

ووفق ما أعلنته مصادر محلية، فإن ليلة الجمعة كانت الأصعب على سكان شمال غزة تحديدا منذ بداية الحرب، فقد شن الاحتلال مئات الغارات من صواريخ أرض أرض والقنابل الملقاة من الطائرات الحربية والقذائف المدفعية، والتي صبت على كافة المناطق الشمالية منذ الساعة السادسة من مساء يوم الخميس، واستمرت حتى بدء الهدنة.