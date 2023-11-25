مخدرات بـ3.75 مليون جنيه.. ضبط "80 طربة حشيش و6 آلاف قرص" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية القبض على 3 متهمين بحيازة كمية من المخدرات تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين و750 ألف جنيه، قبل ترويجها في منطقة القناطر الخيرية بالمحافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إخطارًا من مركز شرطة القناطر بضبط 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة، عبارة عن "حشيش وأفيون وأقراص ترامادول".

وتبين أنه جرى ضبط متهم وفي حيازته "45 طربة حشيش" تزن 4.500 كيلو جرام، وكذلك ضبط "20 طربة حشيش" تزن 2 كيلو جرام و500 جرام أفيون و6 آلاف قرص ترامادول" في حيازة المتهم الثاني، و"15 طربة حشيش" تزن 1.500 كيلو جرام في حيازة متهم ثالث.