المستشار حافظ عباس يضع حجر الأساس لمجمع النيابة الإدارية بشبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وضع المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم، بتشريف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمناسبة قرب مرور 70 عامًا على نشأة النيابة الإدارية.

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن تأسيس المُجمع يأتي مواكبةً لقرب مرور سبعين عاماً على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، قامت رسالتها على مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، وفي إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، تعود بالنفع على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمواطنين المترددين على مقار النيابة المختلفة.

جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، واللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ولفيفُ من المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

استقبل وفد النيابة الإدارية كل من: المستشار فوزي عبد الله، مدير المكتب الفني بشبين الكوم، والمستشار رجب شرشر، مدير فرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم، ولفيفُ من المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بمحافظة المنوفية.

وفي كلمته، رَحَّبَ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالحضور الكريم، وأكد على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سُبُل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة.

كما ألقى معالي المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة وَجَّه فيها الشكر للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السُبُل وتذليل العقبات لكي نشهد اليوم وضع اللَبنة الأولى في مولد صرح قضائي جديد بمحافظة المنوفية وهو مجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم، وأثنى سيادته على الجهد المبذول من السادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية، طوال الفترة الماضية، متمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.

وخلال فعَّاليات وضع حجر الأساس، تم استعراض تفصيلات المشروع، المُكَوَّن من دور أرضي وثمانية أدوار متكررة، ويشتمل على عدد"١١١" غرفة مكتب للسادة مديري وأعضاء النيابة، وقاعة تدريب، وصالة لكبار الزوار، واستراحة للسادة الأعضاء، وجرى مراعاة تجهيزه بما يتناسب وذوي الاحتياجات الخاصة، ولإمكانية استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

وفي ذات السياق، قام معالي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة المنوفية. جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى - نائب محافظ المنوفية، واللواء عماد يوسف - سكرتير عام المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن البروتوكول يَهدِف لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بالتدريب؛ من خلال تولي مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية إعداد وتنفيذ دورات تدريبية للسادة العاملين بالمحافظة؛ لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم الوظيفية، وتنسيق عقد المؤتمرات والدورات التدريبية التي يتفق الطرفان على تنظيمها.

وفي ختام اللقاء قام كل من المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، واللواء إبراهيم أبو ليمونن محافظ المنوفية، بتبادل الدروع التذكارية.

كما حَرصَ معالي المستشار حافظ عباس، على الاجتماع بالسادة المستشارين مديري وأعضاء المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ومديري النيابات الإدارية بالمنوفية وأعضاءها، حيث أكد سيادته خلال الاجتماع على حرصه الدائم على التواصل المستمر والمباشر بين رئاسة الهيئة وأعضاء النيابة الإدارية، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.