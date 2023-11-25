تعرف على موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر، الجمعة المقبلة، الموافق الأول من ديسمبر، بماكينات الصراف الآلي وذلك بالزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشهر الثالث على التوالي.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

ويمكن للراغبين في صرف المعاشات من مكاتب البريد أن يصرفوها خلال يومي عمل السبت أو الأحد المقبلين، بحسب إذا ما كان مكتب البريد المجاور يعمل يوم السبت من كل أسبوع أم لا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتباراً من معاشات شهر أكتوبر.

وأشار جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين، إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وبلغت قيمة المعاشات المصروفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013-2014، بحسب عوض.