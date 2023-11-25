الملا يتفقد مواقع عمل شركة مناجم النوبة للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بمواقع عمل شركة مناجم النوبة للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بالصحراء الشرقية، بمنطقة منجم أم الروس في منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر بمساحة حوالي 175 كيلومتراً مربعاً.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت، تفقد الوزير ميدانياً ما قامت به الشركة خلال فترة البحث الأولى ومدتها سنتين من بنية تحتية واسعة النطاق، مهدت الطرق لربط جميع المناطق المستهدفة للاستكشاف والحفر بمنطقة الامتياز.

وأكد الوزير، خلال الجولة، أن عناية الوزارة بتنمية النشاط التعديني أثمرت جذب استثمارات عالمية ووطنية للعمل في هذا النشاط، وأن المرونة التي أحدثتها رؤية تطوير وتحديث قطاع التعدين علمياً وعملياً التي انطلقت منذ عام 2018 تدعم هذه الشركات للإسراع بأعمالها وتحقيق قيمة مضافة وعوائد للاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي تنفذها الوزارة في قطاع التعدين مستمرة لمواكبة كافة المستجدات في هذا المجال، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة.

وقال الوزير: "ما قامت به شركة مناجم النوبة حتى الآن يوضح أننا على الطريق الصحيح في الإسراع بالاستغلال الحقيقي للثروات التعدينية وزيادة عوائدها على الاقتصاد القومي ومشاركتها فى خطط التنمية المستدامة".

ووجه الوزير بأهمية الإسراع بتنفيذ الاستثمارات والخطط المتفق عليها في تنمية وإدارة الأعمال بمنطقة الامتياز، لافتاً إلى دعم الوزارة للاستثمار الجاد وتذليل العقبات التي قد تطرأ في طريق تحقيق الأهداف المشتركة للدولة والمستثمرين.

وأشار إلى الإضافات التي تحققها صناعة التعدين من قيمة مضافة وتقنيات حديثة ومعامل وخبرات وكذا صقل الكوادر البشرية المصرية.

وأكد عصام حوراني رئيس شركة "مناجم النوبة"، أنها ملتزمة باستثماراتها في مصر وليس أدل على ذلك من أن النتائج التي حققتها خلال الفترة الأولى للبحث، والتي أنفقت خلالها 4.5 مليون دولار، أثمرت عن تسهيلات وبنية أساسية وخرائط بيانات جيولوجية ونقاط بحث واستكشاف مبشرة بمنطقة الامتياز، وذلك منذ استلام العقد الخاص بفترة البحث الأولى نهاية عام 2021 للمنطقة التي فازت بها في الجولة الأولى لمزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحي من الدكتور عطية مخلوف مدير البحث والاستكشاف بمناجم النوبة، أوضح خلاله أن الشركة أجرت تخريطا جيولوجيا وتركيبيا لمعظم مناطق منطقة الامتياز، ومسحا سطحيا لعدد من الخزانات والآبار في مواقع مختلفة.

كما تنفذ الشركة مسحا ثلاثي الأبعاد لأنفاق منجم أم الروس "تحت الأرضية" بأحدث تقنيات الماسحات الضوئية المحمولة ثلاثية الأبعاد، كما تخطط لأعمال حفر في منطقتي (p1-p4) بنحو 26 ألف متر، وفقا لمخلوف.

وأضاف مخلوف أن الشركة تنفذ سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية في العمل على بناء كوادر قادرة على توظيف التقنيات الحديثة وتطبيق معايير الجودة والدقة واتباع الكود العالمى للتعدين (Jore-43.101) لإيجاد قيمة مضافة للاستثمار وتقليل المخاطر ودقة تقييم الاحتياطيات.

وأوضح أن الشركة تستعين باستشارى عالمي (SRK) لضمان توافق أعمالها مع المعايير الدولية، وكذا تحليل العينات في المعامل الدولية المتخصصة.

افتتاح معمل عينات مناجم النوبة

وخلال الجولة، افتتح الوزير معمل تحضير وتحليل العينات المستخرجة من المناجم، الذي أنشئ في منطقة الامتياز، والمعتمد طبقاً للمعايير الدولية (ISO/IEC17025) لفحص خامات الذهب والمعادن المصاحبة.

رافق الوزير خلال الجولة والافتتاح المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.