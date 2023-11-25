حزب الاتحاد: مبادرة منتدى شباب العالم تمثل استكمالا لدور مصر كدولة راعية للسلام

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" والتي أطقتها إدارة منتدى شباب العالم، والذي يأتي لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين فى مناطق النزاع، لافتًا إلى أن تلك المبادرة تضاف لحجم الجهود التي تقوم بها مصر كدولة راعية للسلام في المنطقة، وداعية للاستقرار، وتجنب ويلات الحروب.

وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن المبادرة تمثل أهمية كبيرة من ناحيتي التوقيت والدلالة، حيث تأتي مبادرة "شباب من أجل إحياء السلام"، في توقيت تموج المنطقة والعالم كله بصراعات عديدة، يأتي المدنيين في طليعة ضحايا، والذين يزدادون يومًا تلو الآخر، ولعل ما يحدث في فلسطين الشقيقة خير دليل على ذلك.

وتابع رئيس حزب الاتحاد قوله: "كما تمثل المبادرة أهمية من حيث دلالتها على الجهود المصرية الرامية لنبذ كافة أشكال العنف، واقتفاء مسار السلام، كمسار وحيد لنجاة البشرية، فبغيره، سنظل نعاني ويلات الحروب، ونشاهد كل يوم بشاعتها، التي تزداد وتيرتها في ظل عدم وجود نوايا صادقة ومساعي حثيثة نحو السلام".

وأشار رضا صقر إلى أن دور الشباب في إحياء السلام يمثل أهمية كبيرة في هذا التوقيت الحرج، ومن هنا جاء حرص منتدى شباب العالم على إطلاق وتبني تلك المبادرة التي سيكون لها تأثيرها في تعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاع.