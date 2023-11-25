أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدر مصري رسمي، بأنّ "القاهرة تلقت إشارات إيجابية من كل الجهات لتمديد هدنة غزة ليوم أو يومين إضافيين".
وكانت قد أعلنت خارجية قطر عن هدنة بدأت يوم الجمعة لمدة 4 أيام، تتضمن اطلاق سراح أسرى بشكل محدود وعلى دفعات.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": مصر تلقت إشارات إيجابية من كل الجهات لتمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين إضافيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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