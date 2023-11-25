"رويترز": مصر تلقت إشارات إيجابية من كل الجهات لتمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين إضافيين

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدر مصري رسمي، بأنّ "القاهرة تلقت إشارات إيجابية من كل الجهات لتمديد هدنة غزة ليوم أو يومين إضافيين".

وكانت قد أعلنت خارجية قطر عن هدنة بدأت يوم الجمعة لمدة 4 أيام، تتضمن اطلاق سراح أسرى بشكل محدود وعلى دفعات.