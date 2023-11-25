رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل لم تلتزم اليوم بالإفراج عن الأسرى بحسب الأقدمية والمقاومة مستاءة

أعلن رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، أنّ "هناك استياء كبير لدى المقاومة الفلسطينية من التلاعب بلوائح الأسرى"، وذلك في اليوم الثاني من الهدنة والمقرر خلالها تسليم دفعة ثانية من الأسرى.

ولفت إلى أنّ "إسرائيل لم تلتزم اليوم بالإفراج عن الأسرى حسب معيار الأقدمية"، موضحًا أنّ "الاتفاق نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن إسرائيل لم تلتزم به أمس".

وأشار فارس إلى أنّ "إسرائيل كانت تنوي تسليم الأسرى اليوم في أريحا لكننا رفضنا ذلك"، مؤكدًا أنّه "حتى اللحظة لا نعلم أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى".