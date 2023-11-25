مقاتلو "أنصار الله" للمقاومة الفلسطينية: لو لم تتحركوا لقتال العدو لارتكب بحقكم من المجازر أكثر مما يرتكبه اليوم

وجّه مقاتلو الجيشِ اليمني التابع لحركة "أنصار الله" رسالة إلى المقاومين الفلسطينيين، حيث أشاروا إلى أنّ "بطولاتكم العظيمة قد حطَّمت أسطورةَ الجيش الذي لا يُقهر وحطَّمت معها أحلامَ العملاءِ والمُطَبِّعين بتدجين شعوب أمتنا لأعدائها من المجرمين الصهاينة؛ فضربتم بجهادِكم في سبيلِ اللهِ أروعَ الأمثلةِ لشبابِ أُمَّتِنا عن البطولةِ والفداء، وأشعلتم جذوةَ الثورةِ في صدورهم".

وقال مقاتلو الجيش اليمني: "إنَّكم بثباتِكم واستبسالِكم وجهادِكم قدَّمتم دروساً لكل أبناء أُمَّتِنا المظلومة، كيف تكون التضحية في ميادين العِزَّة ومواقف الشرف والكرامة، فتكون التضحية في ميادين المواجهة والتنكيل بالأعداء".

وشدد على أنّه "لا تُبالوا بنعيقِ ونباحِ المنافقين؛ فلو لم تتحركوا بالجهاد في سبيل الله وقتال العدو بكلِّ قوةٍ ويقينٍ لارتَكَبَ من المجازرِ والجرائمِ بِحقِّكم أكثر مما يرتكبه اليوم بكثير، ولذَهَبَتْ كلّ تلك الدماء الطاهرة والتضحيات الكبيرة دونَ موقفِ عزةٍ وكرامةٍ لهذه الأمَّة".