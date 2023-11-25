البزري بحث مع حجار الأوضاع الإجتماعية والمعيشية

بحث النائب عبد الرحمن البزري مع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، في الواقع الإجتماعي والمعاناة التي يعيشها أهالي المنطقة، خصوصًا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، والإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.
وخلال لقاء بينهما في صيدا، شكر البزري لوزير الشؤون الإجتماعية تقديماته للمؤسسات الأهلية في صيدا، وتمّ الإتفاق على مزيدٍ من التقديمات النوعية والضرورية لمساعدة المواطنين في تحمّل أعباء الواقع المعيشي ومساعدتهم في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.
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