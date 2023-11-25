أعلنت بلدية طيرحرفا، أنّ "فريقً مختصًّا من مجلس الجنوب قام بزيارة تفقديّة إلى بلدة طيرحرفا الجنوبية، وذلك لمعاينة الأضرار الناجمة عن الاستهداف الصهيوني لمنازل المواطنين ضمن المرحلة الأولى التي تشمل حصراً حالات التدمير الكلّي والجزئي".
ولفت إلى أنّه يلي ذلك "لاحقاً مرحلة ثانية معنيّة مباشرة بالأضرار الطفيفة التي لا تُصنّف ضمن خانة الدّمار".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية طيرحرفا: فريق من مجلس الجنوب تفقد البلدة لمعاينة الأضرار في منازل المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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