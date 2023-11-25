المكاري شارك بافتتاح القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي في إسطنبول: ندين قتل اسرائيل للصحافيين اللبنانيين

شارك وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في افتتاح القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي "سترات كوم" بمدينة إسطنبول، الى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وقد تخلل جلسة الافتتاح رسالة مرئية بعث بها الرئيس التركي رجب طيّب اردوغان، إلى القمة ورسالة اخرى من وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ.
وألقى الوزير المكاري كلمةً في بداية اليوم الثاني للقمّة دان فيها "قتل اسرائيل للصحافيين اللبنانيين في الجنوب"، داعيا الى "الحدّ من خطاب الكراهية والاخبار الزائفة من خلال إشراك الشباب والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والسياسيين أيضًا في هذه العملية".
واليوم، جال وزير الإعلام في مركز مديرية أرشيف الدولة الرئاسية حيث اطّلع على الارشيف العثماني، وتطرّق الى موضوع تنظيم معارض مشتركة تتعلق بالارشيف السمعي البصري في اطار تثمين ارشيف وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان.
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