انت الان تتابع خبر عملياته بغزة كانت "للتجسس".. الصليب الأحمر يرد على ادعاءات ضده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، : "نحن ننفي بشدة هذه الادعاءات".

وأضافت اللجنة في بيانها أن "المعلومات الكاذبة تعرض للخطر موظفينا والأشخاص الذين نسعى لمساعدتهم، وتعرقل قدراتنا على دعم المجتمعات المتضررة بسبب النزاع".



وأردفت اللجنة قائلة إنها "ملتزمة بدعم المبادئ الإنسانية والأخلاقية في جميع عملياتها وفي كل المناطق التي تعمل بها".

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانها أنه "من الضروري جدا التأكد من الحقائق قبل مشاركتها من أجل منع انتشار المعلومات الكاذبة، وللحفاظ على المجال الذي تحتاجه المنظمات الإنسانية من أجل القيام بعملها المنقذ للحياة".

