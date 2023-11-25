غير مهتم

غير مهتم

لن تتم بدون الأغلبية

لن تتم بدون الأغلبية

انت الان تتابع خبر انشيلوتي يرشح نجم مدريد السابق لقيادة الملكي والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية