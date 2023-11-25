سنغافورة تدين إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي للاستطلاع العسكري

ياسر رشاد - القاهرة -

أدانت سنغافورة إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري، معتبرة أن الإطلاق ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخارجية السنغافورية - في بيان أورده راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم /السبت/ - إن "هذا الاستفزاز الأخير من جانب كوريا الشمالية يزيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، ويعرض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة للخطر".. وحثت بيونج يانج على عدم مواصلة أي خطط للقيام بأي عمليات إطلاق أخرى لأقمار صناعية.

وأضاف البيان: "سنغافورة تجدد دعوتها المستمرة إلى كوريا الشمالية بوقف جميع الاستفزازات بشكل فوري واحترام التزاماتها الدولية وتعهداتها".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، إطلاق قمر استطلاع عسكري "موليجيونج-1" على مركبة الإطلاق "تشوليما-1" إلى المدار، مشيرة إلى أنها تخطط لإطلاق عدة أقمار أخرى في وقت قصير.. فيما أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، من جهتها، أن القمر الصناعي لكوريا الشمالية دخل مداره بنجاج.