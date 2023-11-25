طريقة سداد اشتراك التليفون الأرضي من رصيد المحمول والعكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

بدأت الشركة المصرية للاتصالات منذ منتصف العام الجاري في تحويل مشتركي الخط الأرضي، البالغ عددهم أكثر من 11 مليون مشترك، من نظام الفاتورة لنظام الدفع المسبق منذ منتصف العام الجاري.

ومنح النظام الجديد عملاء الشركة المصرية للاتصالات، عددا من المميزات الجديدة، وذلك تزامنا مع الانتقال من نظام الفاتورة لنظام الباقات مسبقة الدفع بالنسبة لخطوط التليفون الأرضي.

ويتيح النظام الجديد، الذي تم تفعيله لكل عملاء الخط الأرضي الذين تحولوا من الفاتورة للباقات مسبقة الدفع، أن يتعامل العميل مالياً مع كافة الخدمات التي يحصل عليها "محمول - خط أرضي - إنترنت إرضي" من شركة "وي" من خلال حساب واحد.

وبشكل أبسط، في الماضي كان حساب العميل على تطبيق "ماي وي" للخط الأرضي مختلفا عن حسابه لخط المحمول، ولا يمكن ربطهما ببعض، أو تحويل رصيد من أي حساب للآخر، عكس التحديث الأخير.

ويتيح النظام الجديد للعملاء استخدام الرصيد الموجود في حسابهم لخط الهاتف المحمول في دفع باقات الخط الأرضي، أو شراء باقات إضافية، أو دفع فاتورة الإنترنت الأرضي، والعكس صحيح.

ومن خلال خطوات بسيطة يمكن للعميل تحويل الرصيد من حسابه بخط الموبايل لحسابه بخط الإنترنت أو التليفون الأرضي والعكس، من خلال هذه الخطوات:

- افتح تطبيق "ماي وي".

- اختر شحن الرصيد.

- اختر من القائمة التي ستظهر "أرقامي".

- سيظهر أمامك الأرقام المسجلة على حسابك سواء للخط الأرضي، أو الإنترنت الأرضي.

- اختر حساب الرقم الذي تريد التحويل له.

- ضع القيمة المالية وأكد عملية التحويل.

- يمكن للعميل بعد ذلك استخدام الرصيد المحول في الغرض الذي يريده.