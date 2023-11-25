على أنغام السمسمية.. وزير التعليم العالي يفتتح المبنى التكنولوجي المطور في جامعة بورسعيد - فيديو وصور



محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، المبنى التكنولوجي المطور المقام حديثًا في جامعة بورسعيد بالمقر الرئيسي في بورفؤاد.

وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أقسام المبنى الذي يتكون من 6 أدوار، ويضم معمل للاختبارات الإلكترونية به 2000 جهاز حاسب آلي، وقاعة كبار الزوار، وقاعات للمؤتمرات ومسرح وصالة للاستقبال، وجانب إداري، وأماكن لإقامة الزائرين.

وشاهد الوزير احتفالية لطلاب الجامعة داخل مسرح المبنى عقب افتتاحه، كما شهد فقرة فنية بمدخل المبنى قدمها طلاب الجامعة على أنغام السمسمية.

كان وزير التعليم العالي افتتح 28 عيادة بمختلف التخصصات ضمن المرحلة الأولى لتشغيل مستشفى جامعة بورسعيد الجديد، والتي تجاوزت تكلفتها مليار جنيه، كما افتتح مركز التميز بكلية الهندسة.