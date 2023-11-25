مسيرات إسرائيلية تحلق فوق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

حلقت مسيرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتفاعات عالية لفترة وجيزة في أجواء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كانت مصادر لقناة الجزيرة مباشر، نقلت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجدد إطلاق النار على فلسطينيين شرقي بلدة خزاعة في خان يونس لمنعهم من العودة إلى منازلهم.

وسقط شهيدان وعدد من الإصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على نازحين حاولوا العودة لمنازلهم في مدينة غزة.

وقال موقع والا العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ استخدام تدابير منها الغاز المسيل لتفريق الفلسطينيين الذين يحاولون العودة لمنازلهم بمدينة غزة وشمال القطاع.

وبدأ الفلسطينيون الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة في العودة إلى منازلهم، تزامنًا مع بدء سريان الهدنة، منذ صباح أمس الجمعة.



وألقى الاحتلال الإسرائيلي منشورات على سكان مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة الإنسانية في القطاع، والتي بدأت في السابعة صباح أمس الجمعة.

وتضمنت المنشورات التي ألقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرات لسكان جنوب غزة بأنه ورغم دخول القطاع في هدنة إنسانية، لكن منطقة الشمال هي منطقة عمليات ولا ينبغي التجول بها.

كما حذر الاحتلال الإسرائيلي في منشوراته، سكان القطاع بعدم الذهاب نحو الشمال وأن منطقة الجنوب هي الأمان بالنسبة لهم وليست شمال غزة.