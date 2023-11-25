العربى الناصرى مشيدا بمبادرة منتدى شباب العالم: تعزز السلام العالمى

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بإعلان إدارة منتدي شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وذلك انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه منتدي شباب العالم، في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

وقال "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المبادرة التي أطلقها منتدي شباب العالم تستهدف تعزيز السلام العالمي، مشيرا إلي أنها أنها تسعى لترسيخ القواعد البناءة في الوجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان بغض النظرعن العرق أو الجنس أو الدين، وذلك وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة التي تنشهدهم شعوب العالم، مؤكدة أن المبادرة تركز على أسس الإنسانية العالمية التي لابد أن تسود في العالم بعدما سيطرت لغة الحرب.

وأوضح أن مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، هدفها هو توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، مشيرة إلى أن المبادرة تتوج الجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة المصرية خلال الأيام الماضية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.