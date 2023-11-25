شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علام يدعو أعضاء مجلس نقابة المحامين لاجتماع غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك لحضور اجتماع المجلس المقرر عقده غدًا الأحد، بغرفة اجتماعات المجلس بمقر النقابة العامة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، للنظر في جدول الأعمال المعروض على الأعضاء.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرر عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.

كما وافق مجلس النقابة على قبول استقالة ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه، وتأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2023.

وقرر مجلس نقابة المحامين إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.