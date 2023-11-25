رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: سنعود للهجوم في غزة لإعادة الأسرى وتفكيك حماس فور انتهاء الهدنة

زعم رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنّ الجيش الإسرائيلي سيعود للهجوم في غزة "لإعادة الأسرى وتفكيك حماس فور انتهاء الهدنة الموقتة".
وفي حين تتواصل الهدنة الحالية لمدة 4 أيام، أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدر مصري رسمي، بأنّ "القاهرة تلقت إشارات إيجابية من كل الجهات لتمديد هدنة غزة ليوم أو يومين إضافيين".
وكانت قد أعلنت خارجية قطر عن هدنة بدأت يوم الجمعة لمدة 4 أيام، تتضمن اطلاق سراح أسرى بشكل محدود وعلى دفعات.
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