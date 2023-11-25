زعمت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنيّة، أنّ "أسبابًا فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين"، في اليوم الثاني من الهدنة.
ولفتت قناة "الجزيرة"، إلى أنّ "مسيرات إسرائيلية حلقت على ارتفاعات عالية لفترة وجيزة في أجواء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة"، وهو أمر يعارض ما ينص عليه اتفاق الهدنة.
هذا، وتستمر الاستعدادات للافراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الثانية من الأسرى المقرر الإفراج عنهم خلال الأيام الأربعة للهدنة في قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: أسباب فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في اليوم الثاني من الهدنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.