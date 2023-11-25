إعلام إسرائيلي: أسباب فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في اليوم الثاني من الهدنة

زعمت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنيّة، أنّ "أسبابًا فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين"، في اليوم الثاني من الهدنة.

ولفتت قناة "الجزيرة"، إلى أنّ "مسيرات إسرائيلية حلقت على ارتفاعات عالية لفترة وجيزة في أجواء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة"، وهو أمر يعارض ما ينص عليه اتفاق الهدنة.