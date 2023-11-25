إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال قمع القوات الإسرائيلية مئات الفلسطينيين في محيط سجن عوفر

أفادت قناة "الجزيرة"، عن إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحيّ خلال قمع القوات الإسرائيلية مئات الفلسطينيين في محيط سجن عوفر. هذا، وتنشر القوات الإسرائيلية عند مدخل سجن عوفر، وسط انتظار الأهالي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة الهدنة.

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