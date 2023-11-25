أردوغان التقى ميقاتي: لبنان أكثر الدول تأثرًا بحرب غزة ونتمنى استمرار الهدنة لكي يبقى آمنًا وهادئًا

بحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائهما في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمه بهجه في إسطنبول، الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا.

وخلال الاجتماع، أكد أردوغان "ضرورة العمل على تحقيق هدنة مستدامة في غزة ووقف العمليات العسكرية تمهيدا للانتقال الى العمل لتحقيق السلام المستدام"، مشددًا على أنّ "أكثر الدول تأثرًا بحرب غزة هو لبنان، ونتمنى استمرار الهدنة لكي يبقى لبنان آمنًا وهادئًا".

بدوره، ذكر ميقاتي "أنّنا نعوّل على مساعي الدول الصديقة لاحداث خرق في جدار الازمة القائمة والعمل على احلال السلام، وعودة الهدوء الى جنوب لبنان".