أردوغان يلتقي ميقاتي في إسطنبول

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في هذه الأثناء، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمه بهجه في إسطنبول.

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