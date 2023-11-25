قوى الأمن أوقفت شخصين نفّذا عمليات سرقة واحتيال في بيروت وعممت صورتيهما

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، عن توقيف شخصين نفذا عمليات سرقة واحتيال في بيروت.

وفي بلاغ، أوضحت أنّ "بتاريخ 4-11-2023، ادعى أحد المواطنين لدى فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت ضد شخصين بجرم احتيال، وأنهما عمدا إلى استدراجه الى محلة الكرنتينا واستوليا منه على مبلغ /5800/ دولار أميركي وحقيبة أمتعته، وذلك بعد أن وعداه بترحيله خارج البلاد، من خلال تواصله معهما، عبر صفحة باسم "salem go" عبر تطبيقFACEBOOK".

وذكرت أنّ "من خلال التحريات والاستقصاءات التي قامت فيها الفصيلة المذكورة، تبين لها أن المشتبه فيهما قاما، بتواريخ مختلفة، بسرقات وعمليات احتيالية عدة، وهما: خ. ن. (من مواليد عام 1998، سوري) وم. ع. (من مواليد عام 1990، سوري)".

وبحسب البلاغ، فبتاريخ 23-11-2023 ومن خلال الرصد والتتبع لتحركاتهما، تمكنت عناصر الفصيلة من توقيفهما، بمؤازرة دورية من مفرزة استقصاء بيروت، في محلة الكرنتينا، فور حضورهما لاستهداف أحد الاشخاص واستدراجه بعملية احتيالية. وقد اعترفا بقيامهما بعدة عمليات احتيالية.

وبناء على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة صورتيهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز فصيلة النهر الكائن في محلة جادة إميل لحود مبنى "غرفة التحكم المروري"، أو الاتصال على الرقم 561841-01 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".