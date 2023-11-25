اليوم الثاني للهدنة .. إسرائيل: تبادل اليوم سيشمل 14 محتجزا و42 أسيرا

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد مسؤولون إسرائيليون اليوم السبت بأن إسرائيل ستفرج في اليوم الثاني للهدنة بين الطرفين في قطاع غزة عن 42 معتقلا فلسطينيا، بينما ستطلق حركة حماس سراح 14 محتجزا لديها

ونقل مراسلنا عن إدارة مصلحة السجون في إسرائيل قولها "تلقينا قائمة بأسماء 42 أسيرة، وأسيراً طفلاً سيتم الافراج عنهم في الدفعة الثانية من صفقة التبادل".

وكان اليوم الأول من الهدنة المؤقتة، المقررة لأربعة أيام والتي تمّ التوصل إليها بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، شهد إفراج حماس عن 13 محتجزا من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلا من النساء والأطفال.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "حماس ستفرج عن 14 رهينة السبت".

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن السلطات الإسرائيلية قولها إن "اسرائيل ستفرج السبت عن 42 معتقلا فلسطينيا".

اليوم الأول من الهدنة

وكان اليوم الأول من الهدنة، أمس الجمعة، شهد إفراج إسرائيل عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين والتي ضمت 39 طفلا وامرأة، في حين أفرجت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن 13 أسيرا إسرائيليا جميعهم أطفال ونساء، ضمن اتفاق الهدنة.

كما تم الإفراج عن 10 تايلانديين وفلبيني واحد من بين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، ليسوا ضمن صفقة التبادل.