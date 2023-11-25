طعن الشرطي المدان بقتل فلويد فـي السجن

واشنطن ـ ا.ف.ب: تعرض الشرطي ديريك شوفين المدان بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد الذي تسبب مقتله بموجة احتجاج واسعة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن فيدرالي في أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة، على ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. في 25 مايو 2020، قضى الأميركي الأسود جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عاما اختناقا في مينيابوليس بعدما ضغط الشرطي الأبيض بركبته حوالي عشر دقائق على عنقه غير آبه بتدخل المارة المصدومين. وكتبت الصحيفة الأميركية أن شوفين (47 عاما) «تعرض للطعن في سجن فيدرالي في توسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر». وأضافت الصحيفة أن «شوفين نجا من الهجوم» مستندة الى شهادة أحد الشخصين.

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