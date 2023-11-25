صمود الهدنة لليوم الثاني وترقب الإفراج عن أسرى آخرين

اعتقال 14 فـي نابلس وأهالي غزة على حافة الجوع

القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

صمد اتفاق الهدنة المؤقتة في غزة لليوم الثاني، في حين يترقب الفلسطينيون الإفراج عن أسرى آخرين من سجون الاحتلال في وقت اعتقل الاحتلال 14 فلسطينيا في نابلس بالضفة الغربية في وقت تستمر المعاناة الغذائية في غزة حيث بات الغزيون على حافة الجوع.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مصلحة السجون تلقت قائمة بأسماء 42 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم بموجب صفقة التبادل، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حماس ستفرج عن 14 إسرائيليا ضمن الدفعة الثانية من الصفقة.

وكان سريان الهدنة بدأ صباح الجمعة، حيث دخلت عشرات الشاحنات من المساعدات عبر معبر رفح،.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه جرى الإفراج عن 13 من الإسرائيليين المحتجزين في غزة بعضهم من مزدوجي الجنسية، في مقابل الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأضاف أن جرى كذلك الإفراج عن 10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني خارج إطار اتفاق الهدنة.

وبلغ عدد الشهداء أكثر من 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فيما لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا.

إلى ذلك يعيش الأهالي في قطاع غزة أوضاعا مأساوية غير مسبوقة، فهم يتعرضون للجوع والمرض، ويواجهون القصف العشوائي وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، وينامون في مراكز الإيواء وفي الشوارع والمباني العامة.

ويشهد الغزيون نقصا في كل شيء في الدواء والعلاج والطعام والمياه، كما يفتقدون للغذاء والمحروقات ويعيشون بلا كهرباء منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الماضي، ما اضطرهم لاستخدام طرق بدائية لتأمين قوت يومهم من الخبز والطعام باستخدام النار والحطب وما يمكن إشعاله للتغلب على النقص الحاد في غاز الطهي.

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطنا فلسطينيا من نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا من مخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد شرق نابلس، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة شبان آخرين سلّموا أنفسهم على حاجز بيت فوريك العسكري، بعدما اعتقل الاحتلال أقرباء لهم، لإجبارهم على تسليم أنفسهم.

بدورها، أضافت مصادر طبية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على أحد الفلسطينيين، وفتشت إحدى مركبات الإسعاف، وأعاقت وصولها إلى داخل المخيمين.